Bari, caos al San Paolo: pronto soccorso preso d'assalto: ambulanze ferme con pazienti positivi a bordo

BARI - Ospedale San Paolo a Bari preso d'assalto per casi di Covid 19: nosocomio pieno e ambulanze con pazienti covid a bordo in attesa da molte ore. Mentre un equipaggio del 118 carica un paziente, 70enne, probabile Covid dal capoluogo pugliese, un altro equipaggio carica un Covid accertato, 85enne, da Palo del Colle ed entrambe le ambulanze vengono trasferite dalla sala operativa del 118 nel Pronto Soccorso del San Paolo, poi rimbalzate al Di Venere e poi nuovamente al San Paolo.

Lì i veicoli hanno sostato per tutta la mattinata, fino alle 12, perché uno dei due pazienti ha rischiato seriamente un collasso. La testimonianza arriva dalla viva voce di un infermiere del 118, che come mostra il video, descrive quanto la situazione dei ricoverati Covid in Puglia, nello specifico negli ospedali di Bari e provincia sia tragica.