Mentre il Bari incassa in trasferta una vittoria che vale oro (ha vinto 2-0 contro la Juve Stabia), la partita del Francavilla dura meno di un tempo. La Casertana cala il poker in 40 minuti e archivia il match. Un brutto tonfo per la Virtus che rientra a casa dalla trasferta campana con una sonora sconfitta 4-0.

Il Foggia, invece, nella partita casalinga contro la Vibonese si rimette in cammino dopo quattro sconfitte consecutive ma il risultato non è quello che il club rossonero si augurava. Dal match arriva un punto (la partita è finita 0-0) che non risolve i problemi di una squadra che da un mese non vince e non segna. La formazione di Marchionni resta nelle retrovie della zona playoff e compie un piccolo passo avanti verso la certezza aritmetica della permanenza.

Anche al Veneziani, l'incontro tra il Monopoli e il Bisceglie finisce in parità. La partita si gioca negli ultimi venti minuti del secondo tempo quando Cittadino porta in vantaggio gli ospiti. Dieci minuti dopo, però, i biancoverdi pareggiano il conto grazie a una rete di De Paoli.