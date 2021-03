Calcio Bari, Carrera: «Con Juve Stabia cerchiamo continuità»

BARI - «Il primo ostacolo del Bari? La Juve Stabia. Ora ci vuole continuità. Bisogna dimenticare il derby vittorioso con il Foggia e pensare alla prossima partita come una battaglia. Dobbiamo stare con i piedi per terra, mancano ancora tante partite alla fine della stagione": presenta così l'allenatore del Bari Massimo Carrera la prossima gara di campionato, la trasferta di domani contro la Juve Stabia.

«Il 4-2-3-1 è un modulo congeniale alla squadra, un sistema che funziona e si addice alle qualità dei giocatori. Dobbiamo migliorare in fase di possesso palla e di interdizione. C'è da lavorare per curare i dettagli. Ciliento è abile e disponibile. Vedremo se sarà lui o un altro a sostituire l’infortunato Ciofani», aggiunge.

Il Bari sta registrando costantemente gare con cartellini rossi e Carrera commenta così il nervosismo di alcuni giocatori: "Troppe espulsioni? Se ne rimediamo ogni domenica, è un problema. Il calcio va vissuto in modo sereno, senza reazioni sanzionabili, tra le cose peggiori del calcio».

«Il problema Covid non è da sottovalutare. Usiamo le precauzioni disponibili. Poi dipende tutto dalla responsabilità dei calciatori: il nostro gruppo ha recepito finora in pieno gli inviti dello staff medico», conclude Carrera.