Istat, pugliesi in fuga: solo 4 mln di abitanti in tutta la regione, -100mila in 9 anni

BARI - La popolazione censita in Puglia al 31 dicembre 2019 sfiora i 4 milioni unità (3.953.305 per la precisione), con una riduzione di 22.223 abitanti (-5,6%) rispetto all’anno precedente e di 99.261 abitanti (-3,1% in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011. Lo comunica l'Istat sulla base dei dati dell’ultimo censimento.

In riferimento al 2011, i residenti diminuiscono in tutte le province. La riduzione è maggiore a Brindisi (-4,9% in media annua) e Taranto (-4,5% in media annua). Più del 31% dei residenti è concentrato nella provincia di Bari dove, tuttavia, la densità abitativa nell’arco di otto anni scende da 322,9 a 318,5 abitanti per km2. Il comune più popoloso è Bari con 315 mila abitanti, quello più piccolo è Celle di San Vito, in provincia di Foggia, con 163 abitanti. La struttura per genere della popolazione residente si caratterizza per una maggiore presenza di donne, sono 2.029.773, il 51,3% del totale.