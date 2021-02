Covid in Puglia, 343 nuovi contagi e altri 17 decessi: tasso di positività pari all'8,2%. Al via vaccinazioni per over 80. Variante inglese al 38%

BARI - Come ogni fine settimana, cala i numero dei tamponi effettuati e, di conseguenza, scenda anche il numero dei nuovo contagi da Covid. In Puglia, infatti, a fonte di 4.161 test, sono stati registrati 343 casi positivi con un tasso di positività pari all'8% (ieri era intorno al 10%): 174 sono i nuovi positivi in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 67 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. 6 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

In aumento invece il numero dei decessi rispetto a ieri, sono infatti 17 (ieri 6).

Preoccupa, però, l'aumento dei casi di variante inglese. Il Policlinico di Bari e l’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, analizzando un campione di tamponi positivi prelevati il 12 febbraio, hanno individuato una presenza di variante inglese in Puglia pari al 38,6% dei casi.

Sul fronte dei ricoveri, nelle ultime 24 ore sono aumentati i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie pugliesi: sono 1.442 rispetto ai 1.431 di ieri (+11) così come continua sempre a crescere, fortunatamente, il numero dei guariti: sono 104.325 rispetto ai 103.496 di ieri (+829). Gli attualmente positivi sono calati di 503 unità: oggi sono infatti 32.695.

Infine, dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.499.147 test.

Oggi, intanto, sul fronte dei vaccini, sono partite oggi le vaccinazioni anti-Covid per i cittadini over 80 in Puglia. Complessivamente sono circa 160 mila i cittadini pugliesi over 80 fino a questo momento prenotati, su un target di circa 200mila.

I VACCINATI A FOGGIA - Sono 2.366 gli ultra 80enni in provincia di Foggia che si sono prenotati per sottoposti da oggi alla somministrazione della prima dose del vaccino anticovid. Il primo vaccinato in Capitanata è stato Pietro Cimmarrusti, 95 anni di Cerignola (Foggia); a Foggia città, invece, è stato Michele Borrelli di 83 anni.

«È importante vaccinarsi, perché il vaccino ci aiuterà a stare bene» - dichiara Borrelli - . Siamo stanchi di stare in casa e non poter uscire. Bisogna assolutamente vaccinarsi». Il direttore generale dell’Asl di Foggia Vito Piazzolla ha ribadito l’importanza di vaccinare gli anziani: «vaccinare queste persone fragili, significa rispettare le generazioni che ci hanno preceduto. Abbiamo - ha detto Piazzolla - un numero imponente di anziani da vaccinare in Capitanata: più di 41mila, abbiamo messo in campo anche una importante organizzazione che ci consentirà di arrivare in tutti i 61 comuni della provincia di Foggia». «Tutto questo avverrà - conclude - gradualmente anche in funzione dei vaccini che ci stanno trasferendo, ovvero 7500 dosi a settimana».