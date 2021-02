Vaccini anti Covid, in Puglia 70mila persone hanno completato il ciclo

BARI - In Puglia sono 70.654 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale (I e II dose somministrata), mentre complessivamente le dosi inoculate sono 177.747. Il dato è contenuto nel report regionale aggiornato al 18 febbraio. Il siero di Moderna è stato somministrato a 6.022 persone, il Pfizer invece a 171.725. AstraZeneca è impiegato in queste ore per vaccinare gli operatori scolastici sino a 55 anni, come da indicazioni ministeriali.

Sono 2.366 gli ultra 80enni in provincia di Foggia che si sono prenotati per sottoposti da oggi alla somministrazione della prima dose del vaccino anticovid. Il primo vaccinato in Capitanata è stato Pietro Cimmarrusti, 95 anni di Cerignola (Foggia); a Foggia città, invece, è stato Michele Borrelli di 83 anni.

«È importante vaccinarsi, perché il vaccino ci aiuterà a stare bene» - dichiara Borrelli - . Siamo stanchi di stare in casa e non poter uscire. Bisogna assolutamente vaccinarsi». Il direttore generale dell’Asl di Foggia Vito Piazzolla ha ribadito l’importanza di vaccinare gli anziani: «vaccinare queste persone fragili, significa rispettare le generazioni che ci hanno preceduto. Abbiamo - ha detto Piazzolla - un numero imponente di anziani da vaccinare in Capitanata: più di 41mila, abbiamo messo in campo anche una importante organizzazione che ci consentirà di arrivare in tutti i 61 comuni della provincia di Foggia». «Tutto questo avverrà - conclude - gradualmente anche in funzione dei vaccini che ci stanno trasferendo, ovvero 7500 dosi a settimana».