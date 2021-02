Covid 19, quasi 100mila i pugliesi over 80 prenotati per il vaccino

BARI - Continua la campagna vaccinale contro il Coronavirus per i pugliesi over 80: attualmente sono 99.620 gli anziani che si sono prenotati per la prima dose del siero. “Le prenotazioni – ricorda l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – sono state aperte giovedì 12 febbraio alle ore 14.00 e dopo quattro giorni siamo già alla metà del target atteso. Continueremo a lavorare per raggiungere e vaccinare quanti più pugliesi possibile utilizzando al massimo tutte le dosi di vaccino che riceveremo nelle prossime settimane”.