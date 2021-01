Vaccini, in Puglia rimaste meno di 15mila dosi: in arrivo altre 32mila

In Puglia sono rimaste meno di 15mila dosi di vaccino anti Covid Pfizer, è quanto viene rilevato dal report del ministero della Salute aggiornato a questa mattina. Delle 120.235 dosi conservate nelle 11 farmacie ospedaliere pugliesi, 105.569 sono state già somministrate, pari all’87,8%.

In questa fase sono in corso i richiami per personale sanitario e anziani e dipendenti delle Rsa, domani, secondo quanto comunicato dalla struttura commissariale alla Regione Puglia, verranno consegnate da Pfizer circa 32mila dosi e da Moderna 4.300. Quest’ultimo vaccino verrà somministrato a odontoiatri e medici di libera professione