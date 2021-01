Catanzaro-Potenza: il match finisce 1-0, gol al 94' del giallorosso Curiale

POTENZA - L’anticipo del girone C di Serie C sorride al Catanzaro nel finale contro il Potenza, i giallorossi vincono al 94′ con un gol di Curiale. I calabresi ottengono i tre punti contro i rossoblu al fotofinish. Con questo successo, giallorossi a quota 31 in classifica. Nella sfida del pomeriggio, poker Monopoli alla Juve Stabia. Domani il resto del turno.