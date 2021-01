Lecce, doppio colpo di mercato: Corvino pesca Pisacane e Nikolov

LECCE - Un doppio colpo, piazzato nel giro di poche ore, accende il calciomercato invernale del Lecce. La società giallorossa ha ufficializzato gli arrivi del difensore Fabio Pisacane e del centrocampista Boban Nikolov. Due profili individuati dal responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, che possono sin da subito dare il loro contributo alla causa della squadra allenata da Eugenio Corini.

Pisacane rappresenta un elemento di grande esperienza chiamato a dare maggiore solidità al reparto arretrato. Il difensore classe ‘86 arriva dal Cagliari, squadra con la quale ha giocato per ben sei stagioni, ottenendo una promozione dalla B alla A collezionando 115 presenze nella massima serie. Sarà un prezioso jolly difensivo a disposizione di mister Corini, potendo essere schierato sia da terzino destro, con caratteristiche prettamente difensive, sia al centro della difesa. Oltre all’aspetto tattico, può garantire un apporto importante anche dal punto di vista della personalità all’interno del gruppo. Il suo carisma, la sua esperienza e la sua abitudine a giocare a determinati livelli sono elementi che potranno tornare utili al Lecce nella seconda parte di stagione e che possono fare la differenza in un campionato all’insegna dell’equilibrio come quello di serie B.

Nikolov, invece, andrà a completare numericamente il centrocampo del Lecce. Un reparto a dir poco internazionale quello giallorosso, che può vantare giocatori provenienti da ben otto nazionalità diverse fra i suoi interpreti. Nikolov arriva dal Mol Fehervar, formazione che milita nella prima divisione ungherese, con la quale ha disputato diverse partite di Europa League e di qualificazione alla fase finale di Champions League. A 26 anni è uno dei titolarissimi della Macedonia del Nord che nella prossima estate giocherà il campionato europeo e rappresenta il pezzo mancante nel puzzle di centrocampo a disposizione di mister Corini.

Per le sue caratteristiche tipicamente difensive, è un giocatore che può garantire equilibrio fra le due fasi, l’aspetto rispetto al quale il Lecce ha patito le maggiori difficoltà nella prima metà del campionato. Il suo arrivo, assieme a quello del giovane Hjulmand, garantisce, pertanto, porta muscoli alla linea mediana giallorossa, in un ruolo, quello di centrocampista di rottura, nel quale, nelle ultime settimane, si sono alternati Majer e Bjorkengren.

NOTIZIARIO - Nikolov e Pisacane si sono subito messi a disposizione del tecnico Corini e ieri pomeriggio hanno svolto il loro primo allenamento con il resto della squadra. Entrambi possono fare l’esordio in giallorosso già domenica contro l’Empoli, partita nella quale sarà sicuro assente l’attaccante Coda, fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata contro la Reggina. Non si sono allenati con il resto della squadra, invece, Felici, Rodriguez, Pettinari, Lo Faso, Paganini e Calderoni, i quali hanno svolto un lavoro personalizzato. Fermo ai box Dermaku, che ha svolto soltanto delle cure fisioterapiche.