Covid Puglia, giù la curva: oggi 1.073 casi ma scende numero dei positivi. Oltre 1.200 guariti, 44 morti

Per la prima volta scende il numero degli attualmente positivi nella nostra regione, segnando un dato negativo tra quelli di ieri (52.850) a quelli di oggi (52.616) pari a 234 unità. E in 24 ore i dati registrano anche 1.264 guariti. La curva pandemica in Puglia inizia forse a segnare il passo dopo che anche oggi il rapporto tra positivi e test si aggira intorno al 10%: 1.073 nuovi casi su 10.728 tamponi il referto del bollettino diffuso dalla Regione Puglia sul Covid 19.

Di questi nuovi contagiati, la metà (523) sono concentrati in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 90 in provincia di Foggia, 160 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 11 casi di provincia non nota sono stati attribuiti e riclassificati.

Anche oggi, purtroppo, 43 decessi (uno in meno rispetto a ieri) portando a 2.100 il numero complessivo delle vittime: 12 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Salito a 22.396 il numero dei pazienti guariti (1.264 in più rispetto a ieri) mentre sono 52.616 i casi attualmente positivi, 234 in meno rispetto a quelli registrati ieri. Ancora giù i ricoveri, il cui numero oggi si attesta a 1.653 unità, 30 in meno rispetto a ieri.

Intanto anche in Puglia è iniziato il conto alla rovescia per i vaccini. Secondo l'assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco, per le prime 95mila dosi di vaccino anti Covid, la Regione stima di impiegare 230 operatori, distinti fra sanitari ed amministrativi, per concludere la vaccinazione in 15 giornate lavorative.«Stiamo provvedendo a trasmettere questo dato aggiornato alla Protezione civile nazionale - precisa Lopalco - Fermo restando che la stima definitiva della tempistica e delle risorse umane necessarie a completare la prima fase della campagna vaccinale potrà essere definita solo dopo aver raccolto il numero definitivo di adesioni alla vaccinazione».