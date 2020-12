Covid in Italia, quasi 20mila nuovi positivi: calano decessi (+649) e terapie intensive

Sono 19.903 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.825.775 dall’inizio dell’epidemia.

I morti nelle ultime 24 ore sono 649. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Quanto ai tamponi effettuati oggi sono 196.439 rispetto ai 190.416 di ieri, con il rapporto positivi-tamponi che sale al 10,1 per cento. In calo gli attualmente positivi che oggi sono 684.848 in diminuzione di 5.475 unità rispetto a ieri.

I dimessi/guariti odierni sono 24.728, per un totale di 1.076.891 dall’inizio dell’epidemia. Scende ancora, a 3.199, il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, 66 in meno da ieri.

Il totale dei ricoverati con sintomi diminuisce e tocca quota 28.066 unità.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (5.098), la Lombardia (2.736), il Lazio (1.194), l’Emilia Romagna (1.807) e la Puglia (1.478).

Anche in Basilicata, alla vigilia del ritorno alla zona gialla (era arancione dallo scorso 11 novembre) si registra un nuovo calo, seppur minimo ma in linea con gli ultimi giorni, dei dati delle persone ricoverate con il covid e dei posti occupati nelle terapie intensive.

L’ultimo aggiornamento dei numeri lucani della pandemia ha detto che sui 1.104 tamponi processati ieri ne sono risultati positivi 102, ma solo 83 riguardano residenti in regione. La task force regionale ha inoltre segnalato un decesso: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 193. Con 53 guarigioni (2.848 in totale) il numero dei lucani attualmente positivi è salito da 6.050 a 6.079. In leggera ma costante discesa i dati delle persone ricoverate con il covid (da 131 a 128) e dei posti occupati nelle terapie intensive (da 15 a 14).