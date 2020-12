Coronavirus, in Basilicata 102 nuovi positivi e un decesso su 1104 tamponi

In Basilicata, sui 1.104 tamponi processati ieri ne sono risultati positivi 102, ma solo 83 riguardano residenti in regione. La task force regionale ha inoltre segnalato un decesso: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 193.

Con 53 guarigioni (2.848 in totale), il numero dei lucani attualmente positivi è salito da 6.050 a 6.079. In costante discesa i dati delle persone ricoverate con il covid (da 131 a 128) e dei posti occupati nelle terapie intensive (da 15 a 14).

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 165.936 tamponi, dei quali 154.515 risultati negativi.