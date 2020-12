Covid, nuovo Dpcm: stop spostamenti tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno: a scuola dal 7 gennaio

Natale, Santo Stefano e Capodanno «blindati» nei confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. E’ questo il cuore del nuovo DPCM di dicembre illustrato dal premier Conte.

«Arriva il Natale. Se affrontassimo il periodo delle feste con le misure delle aree gialle arriverebbe un’impennata del contagio. Per questo dobbiamo prevedere ulteriori restrizioni per il periodo natalizio. Dobbiamo scongiurare il pericolo della terza ondata, che altrimenti potrebbe arrivare già a gennaio»

Conte ha poi confermato che nella notte di Capodanno il coprifuoco sarà esteso dalle 22 alle 7. Chi andrà all'estero per turismo durante le feste, al rientro in Italia dovrà mettersi in quarantena. La stessa misura sarà prevista per i turisti che arrivano in Italia nello stesso periodo, tra il 21 dicembre al 6 gennaio.

Dal 7 gennaio ripartirà la didattica in presenza, nelle aree rosse e arancioni dalle 5 slle 22 bar e ristoranti potranno fare servizio da asporto.

NIENTE VEGLIONI E CENE - «Gli alberghi rimangono aperti ma il 31 sera non sarà possibile veglioni o cene: i ristoranti chiuderanno alle 18 e poi solo servizio in camera. Non vogliamo limitare shopping natalizio, abbiamo deciso di far partire il piano Italia cashless».

Conte ha chiarito che «non possiamo entrare nelle case delle persone e quindi introduciamo una forte raccomandazione: non ricevete a casa persone non conviventi» durante i festeggiamenti del periodo natalizio.

Per i ristoranti in zona gialla rimane tutto com'era. Non ci sarà alcuna deroga serale, né si parla di chiusure straordinarie per il 25 dicembre e gli altri giorni festivi. Via libera quindi anche al pranzo di Natale al ristorante, a patto che questo si trovi nel proprio Comune e che ci siano solo quattro persone per tavolo. L'orario di chiusura rimane alle 18: dopodiché bar e ristoranti potranno continuare a lavorare con il servizio di asporto fino alle 22 e con le consegne a domicilio senza limitazioni. I negozi potranno invece estendere il loro orario di apertura fino alle 21, in modo da permettere alle persone di fare lo shopping natalizio in modo ancora più scaglionato, riducendo così i rischi di creare assembramenti.

NEGOZI - I negozi da venerdì 4 dicembre al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21