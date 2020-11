Gazzetta del Mezzogiorno: Confindustria Bari valuta intervento

BARI - Confindustria Bari e Bat ha riunito oggi un Consiglio generale monotematico interamente dedicato alla crisi del quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», per valutare i contenuti e le condizioni del bando relativo all’asta fallimentare e tentare azioni di salvataggio. "La Gazzetta del Mezzogiorno è il nostro giornale, il giornale di tutti i pugliesi e dei lucani da 133 anni - ha detto il presidente Sergio Fontana -. La nostra Associazione sente il dovere morale e civile di cercare, insieme con gli imprenditori associati, ogni soluzione possibile e impossibile, per salvare una testata giornalistica che dà voce al nostro territorio da oltre un secolo, un quotidiano che rappresenta agli occhi del Paese la società pugliese e lucana, con le sue istanze e anche con le sue eccellenze, comprese quelle imprenditoriali. Noi pensiamo per questo di dover valutare una forma di intervento, nonostante l’estrema brevità dei termini stabiliti dalla curatela fallimentare per le manifestazioni d’interesse nell’avviso pubblico emesso per l’affitto del ramo d’azienda».