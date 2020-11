Covid 19 Puglia, 1350 nuovi positivi (su oltre 8mila test) e 22 morti: 1407 i ricoverati

Continua la seconda ondata di contagi da Covid 19 in Puglia: secondo il bollettino diffuso dalla Regione oggi sono stati registrati 8.461 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.350 casi positivi: 472 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 269 in provincia di Foggia, 113 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sale il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: sono 1.407, mentre 21.104 sono le persone in isolamento domiciliare.

Sono 22 invece i decessi: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 639.491 test. Mentre 8324 sono i pazienti guariti e 22.511 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 31.792, così suddivisi: 12.789 nella Provincia di Bari; 3.433 nella Provincia di Bat; 2.189 nella Provincia di Brindisi; 7.396 nella Provincia di Foggia; 2.356 nella Provincia di Lecce; 3.385 nella Provincia di Taranto; 240 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota.

IPOTESI OSPEDALI DA CAMPO - Il dipartimento Salute della Regione Puglia sta approntando la seconda fase del potenziamento della rete ospedaliera per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il primo step prevede la progressiva attivazione di circa 3mila posti letto Covid entro il 30 novembre, a seconda delle necessità e del numero di pazienti. Per alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie, si sta studiando l’ipotesi, in caso di necessità, di creare ospedali da campo all’interno dei quali dare vita anche a reparti di sub-intensiva o di intensiva.

La Fiera del Levante di Bari, come annunciato dal sindaco Antonio Decaro, è una delle aree candidate ad ospitare un ospedale da campo, sulla falsa riga di quanto avviene a Milano, ma non sarà l'unica: attraverso l’impiego di moduli mobili, l’idea è quella di dare vita ad altri reparti vicino alle attuali strutture Covid. Nel peggiore degli scenari, cioè quello che prevede un aumento esponenziale dei contagi, potrebbe essere creato un ospedale da campo in ogni provincia.