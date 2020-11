Nuovo Dpcm, slitta l'entrata in vigore: misure valide da venerdì. Puglia in zona arancione, Basilicata in zona gialla. La diretta di Conte

«Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerd’' 6 novembre». E' quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che «lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività». Sembrerebbe che a impedire l'applicazione del decreto sia stato l'ennesimo scontro tra governo e Regioni. Nella notte scorsa il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto con le regole nazionali ancora più stringenti per contenere la seconda ondata di contagi da coronavirus in Italia e per tutta la giornata governatori, sindaci e cittadini hanno atteso le ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha il compito di collocare le regioni nelle varie fasce. Dati però che non sono ancora stati resi ufficiali.

Intanto arriva la conferma: «Nell’area arancione, con criticità medio alta, ci sono Puglia e Sicilia». Lo ha detto il presidente

del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le nuove misure del Dpcm. Mentre la Basilicata rientra nell’area gialla, cioè con criticità moderata. Ecco la diretta.

Per quanto riguarda le Regioni della fascia arancione, ossia Puglia e Sicilia, chiuderanno solo bar e ristoranti, ma non i negozi, e a partire alle 22 scatterà il coprifuoco. Nessuno spostamento in entrata o in uscita o in comuni diversi da quello di residenza.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha reso nota la mappa con le Regioni che rientrano nelle zone rosse, arancioni e gialle in Italia. Il nuovo Dpcm del 4 novembre, infatti, prevede la suddivisione del territorio nazionale in tre aree, a seconda di una serie di parametri (tra cui l’indice Rt) che indicano la gravità della curva epidemiologica del Covid-19. Alcune delle misure restrittive (come il coprifuoco alle 22, il ritorno alla didattica a distanza per le scuole superiori e una capienza sui trasporti pubblici ridotta al 50 per cento) valgono su tutto il territorio nazionale.

Ogni Regione avrà poi una serie di restrizioni a seconda della sua classificazione in zona rossa, arancione o gialla (qui cosa si può fare nelle tre aree). In un primo momento, il terzo colore indicato era il verde, poi il Governo ha preferito il giallo per non far passare il messaggio che ci fossero zone esenti da rischi. Ma quali sono le Regioni che rientrano nelle zone rosse, arancioni e gialle in base al nuovo Dpcm del 4 novembre? Ecco la mappa delle Regioni annunciata ufficialmente dal presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di oggi, 4 novembre:

Zone rosse

Calabria

Lombardia

Piemonte

Valle d’Aosta



Zone arancioni

Puglia

Sicilia



Zone gialle

Abruzzo

Basilicata

Campania

Emilia-Romagna

Lazio

Liguria

Umbria

Veneto

Sardegna

Toscana

Prov. Trento e Bolzano