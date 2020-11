Scuole chiuse in Puglia, i genitori a Mattarella e a Conte: «Dad per pochi»

BARI - Il coordinamento dei genitori 'La Scuola che vogliamo-scuole diffuse in Puglia', che nei giorni scorsi ha organizzato la protesta degli zaini contro l’ordinanza del presidente Michele Emiliano che ha sospeso la didattica in presenza, denuncia oggi «la grave difficoltà di innumerevoli famiglie nel gestire i collegamenti da casa». «Ci appelliamo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte - dicono - affinché dispongano un intervento urgente a difesa del diritto alla studio e alla salute per i minori in condizione di fragilità residenti in Puglia».

In una nota, i genitori evidenziano «le enormi difficoltà relative a reti insufficienti, dispositivi obsoleti e soprattutto impreparazione tecnica da parte degli adulti di riferimento, soprattutto dei padri e delle madri dei bambini e dei ragazzi iscritti alle scuole del primo ciclo».