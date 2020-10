Coronavirus in Italia, 21.994 nuovi casi e 221 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata pandemica in Italia: secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, oggi 27 ottobre, sono 21.994 i nuovi casi, con 221 morti, a fronte di oltre 174mila tamponi. Ieri erano stati registrati 17.012 contagi e 141 morti (con 124mila tamponi).

Mentre è di 255.090 persone attualmente positive (+18.406), 37.700 morti (+221), 271.988 guariti (+3.562), per un totale di 564.778 casi (+21.994), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 255.090 attualmente positivi, 13.955 (+958) sono ricoverati in ospedale, 1.411 (+127) necessitano di terapia intensiva, mentre 239.724 (+17.321) si trovano in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati oggi sono stati 174.398, contro i 124.686 di ieri e i 182.032 dell’altroieri. Ieri, quindi, la percentuale di tamponi positivi su tamponi effettuati era dell’13,64%. Oggi è del 12,61%. Per quanto riguarda le singole Regioni, la più colpita è stata oggi la Lombardia (5.035 nuovi casi), seguita da Campania (2.761), Piemonte (2.458), Lazio (1.993) e Toscana (1.823). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi.