Coronavirus Puglia: 611 nuovi casi e 13 morti, di cui 10 nel Foggiano. Altri 49 ricoveri. Riapre Ortopedia a Castellaneta

Oggi in Puglia si registrano 611 nuovi casi di Coronavirus, su una base di 5147 tamponi registrati. È quanto rende noto la Regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Registrati, purtroppo, anche ben 13 decessi, di cui 10 nella provincia di Foggia, 2 nel Tarantino, 1 nel Barese. Gli attualmente positivi sono 8708, i ricoverati nelle strutture sanitarie della regione salgono a 697 (ieri erano 648).

Le positività sono distribuite in questo modo: 239 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 142 in provincia BAT, 137 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 58 in provincia di Taranto, 7 attribuiti a residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 531.155 test. 6187 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio della pandemia è di 15.581, così suddivisi: 6.524 nella Provincia di Bari; 1.646 nella Provincia di Bat; 1.081 nella Provincia di Brindisi; 3.691 nella Provincia di Foggia; 1.134 nella Provincia di Lecce; 1.391 nella Provincia di Taranto; 114 attribuiti a residenti fuori regione.

ATTIVATI 20 POSTI LETTO IN OSPEDALE PERINEI AD ALTAMURA - All’ospedale Perinei di Altamura oggi sono stati attivati i primi 20 posti letto del reparto Covid. In poco più di una settimana la Asl Bari ha messo a disposizione della Regione Puglia una dotazione aggiuntiva, rispetto alla rete dei posti letto Covid-19 previsti nel piano Coronavirus di agosto, per poter rispondere efficacemente alla rapida evoluzione dell’emergenza sanitaria. «L'ospedale di Altamura ha risposto prontamente alla chiamata della Puglia - commenta il presidente Michele Emiliano - ringrazio gli operatori sanitari per il lavoro straordinario fatto e l’impegno profuso, in così poco tempo, per poter allestire un reparto Covid nell’ospedale che rappresenta il presidio fondamentale di una vasta area». L'area di degenza Covid è stata organizzata al sesto piano dell’edificio. Il primo modulo è occupato da 20 posti letto di Malattie infettive, ma la struttura ha una capacità complessiva ampliabile sino a 60 posti letto Covid. L’apertura delle altre aree di degenza, tutte contigue e attrezzate, seguirà l'evolversi progressivo della situazione epidemiologica. «Nel giro di una settimana - spiega il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce - abbiamo ridisegnato il modello organizzativo dell’ospedale della Murgia in modo da renderlo funzionale al contrasto della pandemia». «L'apertura - dichiara l'assessore alle Politiche della Salute Pier Luigi Lopalco - si inserisce nella strategia regionale di progressivo adattamento della rete ospedaliera all’emergenza coronavirus, una strategia che permette di allargare la recettività Covid progressivamente cercando di mantenere il più possibile operativa il resto dell’assistenza ospedaliera».

RIAPRE ORTOPEDIA A CASTELLANETA: TAMPONI NEGATIVI - E’ stato riattivato oggi il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Pio di Castellaneta (Taranto) chiuso domenica scorsa per un caso di positività al Covid-19 che ha riguardato una paziente. Lo comunica il dottor Emanuele Tatò, direttore medico di presidio. Tutti gli operatori sanitari sono risultati negativi al tampone e giudicati idonei al rientro in servizio. Come da procedura, informa l’Asl, tutti gli ambienti del reparto e dell’ambulatorio sono stati sottoposti alle operazioni di sanificazione.