Causa Covid è rinviato il concorso Arpal Puglia con 60mila candidati

BARI - Il commissario straordinario dell’Arpal Puglia, Massimo Cassano, oggi ha comunicato il rinvio ufficiale delle prove del maxi concorso che avrebbe portato a Bari, tra il 28 ottobre e il 25 novembre, circa 60mila candidati che aspirano ad un posto all’interno dell’Agenzia regionale per le politiche del lavoro. La decisione è stata presa dopo l'aumento del numero dei contagi Covid.

«L'Arpal Puglia - si legge in una nota - visto l’aumento significativo dei contagi registrati, ritiene in via precauzionale di rinviare le prove preselettive per l’assunzione di 181 dipendenti a tempo determinato e 948 a tempo indeterminato». L’inizio delle prove per le posizioni a tempo determinato era fissato per il 28 ottobre, quelle per i contratti a tempo indeterminato si sarebbero svolte tra il 9 e 25 novembre. I candidati sono circa 60mila di cui 47mila per le posizioni che prevedono assunzioni a tempo indeterminato.