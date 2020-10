Coronavirus, firmato nuovo Dpcm: stop feste private, chiusura bar alle 24

Bando alle feste private al chiuso o all’aperto e «forte raccomandazione» a evitare di ricevere in casa, per cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici non conviventi. Sono le principali novità del nuovo dpcm firmato nella notte, che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi. Vietate le gite scolastiche e gli sport amatoriali di contatto come il calcetto. Mascherine obbligatorie ovunque non si sia soli con le eccezioni già in vigore, e consigliate anche in casa se si ricevono persone non conviventi. A matrimoni e funerali al massimo 30 persone. Ieri 4.619 nuovi contagi, in calo, e 39 morti, in aumento, con quasi 20 mila tamponi in meno.