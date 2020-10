Nuovo picco di contagi da Coronavirus in Puglia: nelle ultime 24 ore, infatti, a fronte di 3.887 test per l'infezione da Covid-19 processati, sono stati registrati 212 casi positivi: 71 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 26 nella provincia BAT, 95 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Purtroppo, anche oggi è stato registrato 1 decesso in provincia di Foggia.

Preoccupano le positività riscontrare sulla nave Rhapsody, arrivata da Palermo giovedì a Bari con 805 persone a bordo, 450 delle quale finora sono scese e sono state trasferite.

Nuovi tamponi sono stati fatti questa mattina sui migranti della nave Rhapsody. A bordo, in isolamento, ci sono alcune decine di migranti risultati positivi al primo test, il numero preciso non è stato comunicato: per questo motivo è stato impedito a loro di sbarcare. Ieri pomeriggio c'è stato anche un tentativo di fuga da parte di alcuni migranti, in due si sono tuffati in mare ma sono stati bloccati dalla polizia. Nella notte tra sabato e domenica c'è stata anche un’altra protesta dei migranti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 453.950 test. 5.097 sono i pazienti guariti. 3.807 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9512, così suddivisi:

3.789 nella Provincia di Bari;

872 nella Provincia di Bat;

803 nella Provincia di Brindisi;

2.363 nella Provincia di Foggia;

889 nella Provincia di Lecce;

723 nella Provincia di Taranto;

71 attribuiti a residenti fuori regione (1 eliminato da database);

2 provincia di residenza non nota.