Covid in Puglia, altri 184 positivi: morto operatore 118 a Foggia (60 casi). In un mese ricoveri su del 64% e contagi +140%

Sempre a tre cifre il dato dei nuovi contagi in Puglia. Un trend in diminuzione rispetto a ieri (-65 casi) pur in presenza di un maggiore numero di test, ma in linea con quella ritenuta un'altalena dei contagi. Rispetto a un mese fa, però, si registra un aumento dei ricoveri superiore al 64% e un numero di positivi oltre il 140%. A fronte di un aumento di tamponi pari a pocoi più del 31%.

Il bollettino diffuso oggi dalla Regione Puglia conta 184 casi positivi su un numero complessivo di 5189 test effettuati. I nuovi contagi sono così distribuiti: 52 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia BAT, 60 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 5 casi residenti fuori regione.

E’ stato registrato un morto in provincia di Foggia, portando così a 607 il numero dei deceduti. La vittima è un operatore del 118, di 53 anni, in servizio alla postazione di Bovino. Dopo ben 4 tamponi negativi è stato ricoverato per alcune secrezioni polmonari e qui hanno scoperto la positività al virus. Le sue condizioni si sono aggravate, quindi è stato intubato e oggi la morte all'ospedale di San Giovanni Rotondo.

Ad oggi sono 3.711 gli attualmente positivi nella nostra regione, di cui 3.389 in isolamento domiciliare e altri 322 ricoverati (uno in meno rispetto a ieri). Il numero dei guariti ha registrato 22 casi in più toccando quota 4.982.

L'11 settembre scorso, in Puglia si registravano 196 ricoveri (rispetto ai 322 di oggi) mentre i casi positivi erano 1.546 rispetto ai 3.711 delle ultime 24 ore. Trend percentuali (+64% e +140%) non proporzionali al numero dei guariti che negli ultimi 30 giorni sono passati dai 4.175 di settembre scorso ai 4.982 di oggi (+19%). Tali dati riflettono un campionamento che un mese fa vedeva la Puglia ferma a 343mila test e oggi ne registra 450.063 /+31%).

Il numero dei casi dall'inizio dell'emergenza ha toccato quota 9.300 così suddivisi: 3.718 nella Provincia di Bari; 846 nella Provincia di Bat; 799 nella Provincia di Brindisi; 2268 nella Provincia di Foggia; 882 nella Provincia di Lecce; 713 nella Provincia di Taranto; 72 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 450.063 test.