Bari, chiusa per Covid la Rianimazione al San Paolo: una paziente positiva

La Rianimazione dell'ospedale San Paolo chiude per Covid. A determinare la temporanea sospensione dei ricoveri sarebbe stato il transito di una paziente, inizialmente dimessa (con tampone negativo), tornata a casa, e successivamente ricoverata in Chirurgia perchè affetta da una complicanza a livello addominale.

Il successivo tampone ha riscontrato la positività al Covid: per tale ragione, e dopo aver ricostruito la catena di contatti, una parte degli operatori di Chirurgia e Rianimazione - una quindicina in tutto - tra medici, infermieri e operatori socio sanitari - sono stati sottoposti a tampone e posti in quarantena.

I quattro pazienti che erano ricoverati sono stati spostati in altri reparti mentre la donna - finita in Rianimazione dopo un intervento chirurgico - è stata trasferita al Policlinico.