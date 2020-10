Coronavirus, in Puglia 248 contagi su 4754 test: boom nel Barese, 175 casi

Sono ben 248 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia. Lo comunica la regione nel consueto bollettino. Nella giornata di ieri sono stati analizzati 4754 tamponi, e le positività sono così distribuite: 175 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. È stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto.

E a riguardo la Asl Bari dichiara che i casi di positività registrati oggi sono riferiti per la maggior parte a contatti stretti di positivi già tracciati in precedenza, ma ci sono anche una serie di cluster: si tratta di istituti scolastici tra Bari e provincia, una Residenza sanitaria per anziani, una casa di cura privata e un gruppo di stranieri presenti sul territorio. A Foggia, al Don Uva, sono positivi in tutto, ad oggi, 35 ospiti e 37 operatori.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 440.278 test. 4929 sono i pazienti guariti. 3334 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.867, così suddivisi: 3600 nella Provincia di Bari; 799 nella Provincia di Bat; 789 nella Provincia di Brindisi; 2121 nella Provincia di Foggia; 849 nella Provincia di Lecce; 643 nella Provincia di Taranto; 64 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.