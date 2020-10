Regionali Puglia, Laricchia (M5s) categorica: «No ad accordi con c.sinistra. Noi all'opposizione»

BARI - «Condivido la scelta del M5S Bari. Da noi, nel MoVimento 5 Stelle, il territorio decide, perché gli attivisti e i rappresentanti del territorio conoscono le realtà locali. Il Movimento5Stelle resta la valida alternativa al centrodestra e al centrosinistra": lo scrive Antonella Laricchia, sfidante di Michele Emiliano in Puglia alle elezioni regionali in cui è arrivata terza. Laricchia, dopo averlo fatto durante la campagna elettorale, prende nuovamente posizione sull'alleanza tra M5S e Pd nei territori e ribadisce il suo "no», condividendo la posizione espressa ieri dal M5s di Bari che, in una nota stampa, hanno rifiutato l’idea di un accordo con il centrosinistra in Regione e nei Comuni per entrare nelle Giunte.

Vince la linea del «no» all’alleanza con il Pd in Puglia: oggi i consiglieri regionali del M5s eletti lo scorso settembre hanno svolto una prima riunione e hanno deciso di non accettare alcuna proposta di collaborazione con la Giunta Emiliano, tantomeno assessorati. Lo annuncia Antonella Laricchia, la sfidante di Michele Emiliano che già in campagna elettorale si era opposta a un accordo con il centrosinistra. "Saremo una forza di opposizione - ribadisce - che martellerà quel Consiglio regionale con idee, soluzioni e denunce. Metteremo in campo tutti gli strumenti necessari per avvicinare sempre di più i cittadini alla politica, quella buona che tutela il bene comune. Il M5s Puglia c'è, pronti a un lavoro duro ed entusiasmante, in cui vi coinvolgeremo tutti. Quelle persone che ci hanno votato meno di un mese fa hanno riconosciuto in noi dei valori, che dobbiamo garantire di portare nelle istituzioni. Trasparenza e partecipazione, perché sempre più cittadini diventino cittadini attivi».