Coronavirus, Emiliano: «Stiamo facendo grossi sforzi, rispettate regole!»

«Stiamo facendo uno sforzo enorme per fronteggiare il Covid e per mantenere tutte le attività economiche aperte e attive, in sicurezza. L’epidemia non è finita, non possiamo allentare la presa, né concederci momenti di distrazione o di superficialità. È davvero importante indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, far areare gli ambienti e mantenere le distanze. Possiamo farcela, seguendo le regole": è il messaggio lanciato su Facebook dal governatore pugliese, Michele Emiliano. Sabato scorso, Emiliano ha firmato una nuova ordinanza che ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche in alcuni luoghi all’aperto, come davanti ai locali, alle scuole, alle fermate dei bus e ovunque non sia possibile mantenere «continuativamente» la distanza prudenziale di un metro.