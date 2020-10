Anche in Basilicata scatta l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto

POTENZA - Anche in Basilicata diventa obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. L’uso della mascherina «è obbligatorio - è spiegato in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa - anche nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, e negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico. Ne sono esclusi i bambini al di sotto dei sei anni, le persone con forme di disabilità non compatibili con le mascherine e chi pratica attività motoria e sportiva».