Xylella, Coldiretti: a Monopoli gli ulivi infetti salgono a 60

Salgono a 60 gli ulivi infettati dalla Xylella fastidiosa in zona di Monopoli, di cui 59 in zona cuscinetto e 1 ricadente in area indenne: lo sostiene Coldiretti Puglia sulla base delle notizie diffuse da Infoxylella. «Una virata grave e preoccupante della malattia - si legge in un comunicato - per cui deve essere organizzata subito una lotta senza quartiere al batterio con l’eradicazione delle piante malate e all’insetto vettore la sputacchina». «Come ripetutamente segnaliamo e denunciamo da anni - afferma il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - il monitoraggio degli ulivi non può essere esclusivamente visivo, perché la Xylella è come il Covid, la malattia è asintomatica per un lasso di tempo imprecisato, per cui le piante appaiono sane alla vista. Per accertare la presenza della malattia nell’area a forte rischio vanno effettuati campionamenti e analisi anche di ulivi apparentemente sani, senza che sia ancora ben visibile alcun segno di disseccamento. Sarà ridemarcata l'area infetta, considerato che la presenza dell’ulivo infetto in area indenne - insiste Muraglia - farà 'salirè la zona cuscinetto. Va fatto un ragionamento serio circa le misure da attuare, anche rispetto al nuovo regolamento comunitario che ha ridotto da 100 a 50 metri il raggio entro cui andrebbero tagliate anche le piante non infette da Xylella fastidiosa e anche la riduzione dell’ampiezza della zona cuscinetto». In 6 anni - secondo i calcoli di Coldiretti - il danno ha superato 1,6 miliardi di euro.