Coronavirus, in Puglia 90 nuovi casi e 2 decessi. Nel Barese 52 positivi, nella Bat 16 contagi dopo una gita in pullman

In Puglia oggi sono stati registrati 90 nuovi casi di Coronavirus. Lo comunica la regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Nella giornata di ieri sono stati esaminati 1456 nuovi tamponi, e le positività sono così distribuite: 52 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 provincia non nota. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 400.565 test. 4.600 sono i pazienti guariti, 2.419 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.611, così suddivisi: 2.978 nella Provincia di Bari; 658 nella Provincia di Bat; 771 nella Provincia di Brindisi; 1817 nella Provincia di Foggia; 794 nella Provincia di Lecce; 532 nella Provincia di Taranto; 59 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

E oltre alla notizia del contagio di un operatore sanitario del Poliambulatorio di Foggia, per cui è già stata attivata la ricostruzione della catena di contagio, nella Bat si registrano 22 casi, 16 dei quali - come conferma la Asl locale - riconducibili a una gita in pullman, ed è scattata l’indagine epidemiologica. Gli altri casi sono contatti stretti di casi positivi riscontrati nei giorni scorsi. Sono tutti asintomatici.