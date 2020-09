Regionali, il ciclone Emiliano (47%) «vince» ovunque tranne a Brindisi. Fitto, dèbacle a Bari (33)%. Paolicelli (Pd) mr. preferenze con 23mila voti.

A spoglio quasi ultimato si delineano i risultati delle elezioni regionali che hanno visto riconfermato per un secondo mandato il governatore uscente. Michele Emiliano vince le elezioni con un 47% mentre il suo diretto avversario, l'europarlamentare Raffaele Fitto non supera il 39%. Seguono il candidato del M5S, Antonella Laricchia con l'11% e quello di Italia Viva, Ivan Scalfarotto che non supera neanche il 2% (1,60%).

Meno dell'1% per il fuoriuscito dal M5S Mario Conca (0,8%), per il candidato comunista Nicola Cesaria (0,39%), per il candidato di Fiamma Tricolore Pierfranco Bruni (0,17%) e infine per il candidato di Riconquistare l'Italia, Andrea D'agosto (2,13%).

Il governatore uscente vince ovunque tranne a Brindisi dove Fitto arriva primo con il 43,7% staccando di 3 punti il suo avversario. Emiliano raggiunge il massimo risultato nella provincia di Bari dove ottiene oltre il 51%: e proprio nella circoscrizione di Bari l'europarlamentare ottiene la sconfitta più bruciante segnano poco più del 33% delle preferenze.

Per quanto riguarda le liste, invece, il Pd si conferma primo partito nella nuova assise regionale con il 17% dei voti (due punti in meno rispetto alle scorse elezioni, seguito da Fratelli d'Italia (12,6%), dal M5S (9,8%) quasi in parità con la Lega (9,5%) con entrambi che non superano il 10% e a seguire Forza Italia che sfiora il 9%. Il partito della Meloni è il primo della coalizione di centrodestra, mentre gli azzurri arretrano ancora di oltre 2 punti. Per il partito di Salvini non è certo un risultato entusiasmante.

IL GIOVANE AVVOCATO MISTER PREFERENZE

Sulle preferenze la vera novità è rappresentato dal giovane candidato del Pd, l'avvocato Francesco Paolicelli, vice capo gabinetto del Comune di Bari, sostenuto dal sindaco Antonio Decaro che è il più suffragato in assoluto di tutta l'aula regionale con circa 23mila preferenze che stacca di oltre 3mila voti la cosiddetta lady preferenze, Anita Mauridinoia con poco meno di 20mila preferenze.

Boom anche per l'epidemiologo Pierluigi Lopalco che - nella lista "Con" di Emiliano, racimola circa 15mila voti staccando di 7mila preferenze il vicepresidente uscente dell'aula, Peppino Longo.