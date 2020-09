Regionali Puglia, parla Scalfarotto: «Un risultato deludente»

BARI - «Risultato deludente sul piano dei numeri, nulla da dire, ma era una battaglia che valeva comunque la pena di essere combattuta, per poter portare nel dibattito pubblico idee che non avrebbero altrimenti avuto cittadinanza. Ha tuttavia prevalso il «voto utile», anche da parte dei peggiori critici di Emiliano di questi anni». Lo afferma il candidato presidente della Puglia di Iv Ivan Scalfarotto.

«Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per il nostro progetto. I partiti che mi hanno sostenuto sono nati da poco: è da domani - aggiunge - che comincia il nostro lavoro sul territorio per continuare a far valere i valori dell’europeismo, del sostegno all’economia reale, della politica trasparente, della battaglia contro il populismo e il clientelismo e radicare la presenza di forze di autentico progresso nella nostra regione».