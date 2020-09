Due superderby per inaugurare la Lega Pro: Bari vs Francavilla e Bisceglie vs Foggia

BARI - Due superderby per inaugurare la serie C forse più difficile di sempre. Il girone C di Lega Pro scatterà (come l'intero terzo campionato professionistico nazionale) il prossimo 27 settembre. Appena svelati dal sorteggio svolto a Roma, i calendari di un torneo che si presenta compresso a livelli record come tempistiche (ben otto i turni infrasettimanali) hanno già mostrato due grandi sorprese. Il Bari della famiglia De Laurentiis, tra le assolute protagoniste del torneo, debutterà in trasferta contro la Virtus Francavilla in uno scontro pregno di significati. Lo scorso anno, i biancorossi caddero in terra brindisina e la sconfitta (l'ultima se si considera la regular season dei Galletti, poi autori di 27 risultati utili di fila, fino al ko nella finale dei playoff) costò la panchina a Giovanni Cornacchini. L'altro scontro da non perdere è contraddistinto al momento da due incognite "X" ed "Y" che corrispondono alle ripescate Bisceglie (X) e Foggia (Y). Gli altri due impegni del contingente appulo-lucano vedono il Monopoli debuttare in una complicata trasferta contro la neo retrocessa Juve Stabia, mentre il Potenza esordirà in casa contro il temibile Catanzaro. Le sei componenti di Puglia e Basilicata daranno quindi vita ad una serie appassionante di derby che si concluderanno proprio all'ultimo turno con Bari-Bisceglie. Il tour de force della C prevede una sola sosta (dal 23 dicembre al 9 gennaio) e si concluderà il 25 aprile. Subito dopo partirà la grande lotteria dei playoff.