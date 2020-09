Regionali Puglia, Scalfarotto: «Mes per abbattere liste d'attesa»

BARI - Il Mes è «da prendere subito per abbattere le liste d’attesa e migliorare l’offerta sanitaria per i cittadini». Lo afferma Ivan Scalfarotto (Iv), candidato alla presidenza della Regione, replicando in una nota al candidato del centrodestra, Raffaele Fitto (Fdi), non favorevole all’uso del Mes nella sanità.

«Io penso l’esatto opposto - sottolinea Scalfarotto - dobbiamo subito intervenire sulle liste d’attesa, sulla assistenza sanitaria territoriale, sulle fragilità e dobbiamo occuparci seriamente dell’invecchiamento della popolazione con un piano speciale che colmi tutto quello che non è stato fatto in questi anni. I nostri nonni hanno diritto ad una vita dignitosa.

Nonostante gli sforzi dei tanti professionisti sanitari pugliesi i cittadini avvertono un servizio non adeguato alle proprie esigenze. Fitto ed Emiliano - afferma - in questi anni non hanno saputo rispondere alle esigenze dei cittadini. Il Mes insieme ad un sistema manageriale competente può finalmente essere l’occasione concreta per rivoluzionare la sanità. È finito il tempo dell’isolamento, l’Europa ci aiuterà a rialzarci da questa crisi tremenda».