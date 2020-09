Regionali 2020, Mario Conca: «Stop a soldi pubblici per ex Ilva»

BARI - «Basta investire a Taranto soldi per ex Ilva e raffineria. I soldi vanno dati all’industria pulita e al lavoro pulito. Stop finanziamenti all’industria pesante inquinante. La vergogna più grande non è l’attività di chi ha cambiato partito, bensì sostenere alle elezioni il principale partito, quello trasversale, sostenitore dell’ex Ilva per decenni». Così Mario Conca, candidato alla presidenza della Regione Puglia con la lista Cittadini Pugliesi, si esprime sulla questione dell’ex Ilva di Taranto.

«La questione Ilva ha sottratto a Taranto tutti i fondi per l’industria ecosostenibile alternativa - afferma Conca - Taranto merita di avere gli stessi miliardi delle altre città del nord e del sud, con particolare attenzione per lo scempio perpetrato per oltre 60anni. Iniziamo a togliere finanziamenti all’Ilva e diamoli alle infrastrutture richieste per decenni dalla popolazione, a partire dal livello della Regione Puglia e chiedendo a Roma e a Bruxelles il resto».