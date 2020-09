Regionali, Salvini contro tutti: «Pd di Emiliano e M5s tradiscono la Puglia»

BARI - «Il Pd di Emiliano, i grillini e Conte tradiscono la Puglia. Tagliati 33,5 milioni di euro destinati alle bonifiche del Sito di interesse nazionale di Brindisi. Una brutta notizia per la Puglia, penalizzata per l'ennesima volta dai 5 Stelle e dal Pd di Emiliano e tradita perfino dal premier che punisce la sua stessa regione». Lo afferma in una nota il leader della Lega Matteo Salvini commentando l’ultima delibera del Cipe.