Regionali Puglia, Scalfarotto (Iv): «Recovery Fund, fondi per ridurre divario Nord-Sud»

BARI - «Solo se si supererà il divario tra Nord e Sud si supererà la crisi. La pandemia ha accentuato i rischi di un ampliamento delle disuguaglianze territoriali, ma le risorse introdotte con il Recovery Fund offrono oggi la possibilità di una strategia per la coesione, capace di ridurre, una volta per tutte, le disparità e garantire una svolta per il Paese». Lo dichiara Ivan Scalfarotto, candidato alla presidenza della Regione Puglia con Italia Viva. Secondo il sottosegretario pugliese «è evidente che l’Italia abbia mostrato molte debolezze nella programmazione e nell’utilizzo delle risorse europee, in particolare al Sud, che vanno risolte. Secondo me, la politica deve fare leva su tutte le enormi risorse di una Regione come la Puglia i cui fondamentali sono sani e che aspetta solo di essere messa in condizione di correre».

Il governo, per Scalfarotto, «deve continuare ad investire nel Sud, riprendendo il filo del dialogo con le persone». «La fiscalità di emergenza è utile - avverte - ma non basta: è quindi necessario recuperare le carenze infrastrutturali, le fragilità dei tessuti e delle filiere produttive, soprattutto nel Mezzogiorno, valorizzando chi ha sempre creduto nel made in Italy e ha sempre fatto impresa in maniera sana». «Bisogna poi - ha concluso - dare voce ai lavoratori».