«Emiliano parla di decarbonalizzare dell’ex Ilva di Taranto, eppure non c'è un solo atto della Giunta regionale, in 5 anni, che certifichi la serietà delle sue dichiarazioni": lo dichiara Raffaele Fitto, candidato presidente della Regione Puglia per il centrodestra, che oggi ha incontrato i rappresentanti di Confindustria Puglia.

«Oggi - prosegue - ho incontrato i rappresentanti di Confindustria ed è emersa forte l'esigenza di costruire una prospettiva di sviluppo concreta. Ho condiviso con loro le nostre proposte per una Regione ferma da 15 anni: dalle infrastrutture all’agricoltura c'è stata una paralisi totale e, nel frattempo, dal 2007, abbiamo registrato la crescita esponenziale della pressione fiscale regionale».

«La Giunta - sostiene - ha messo le mani nelle tasche dei cittadini e delle imprese per irrorare una spesa pubblica improduttiva, stiamo parlando di 300 milioni l’anno. Ecco, noi vogliamo cambiare direzione e rivoltare come un calzino la macchina regionale per renderla efficiente e in grado di cogliere le opportunità per la crescita e il rilancio della nostra economia. Agli slogan ingannevoli con cui qualcuno ha tentato di prendere in giro i cittadini, rispondiamo con la cronaca di quello che è accaduto: il centrosinistra non è stato capace di fare nulla».

EMILIANO: INDUSTRIALI MIEI COMPAGNI DI LAVORO, CON FITTO TURISMO GIU'

Ma anche il Governatore ha incontrato gli industriali pugliesi: «Sono miei compagni di lavoro quotidiano da tanti anni, da quando facevo il sindaco e poi da presidente della Regione. Abbiamo lavorato bene e promosso questa regione nel turismo, nell’innovazione tecnologica, abbiamo rafforzato, per quello che era possibile fare, il sistema sanitario, abbiamo immaginato la formazione universitaria nell’ambito di strategie complessive. Marketing, serietà ma anche tanta sostanza, legando la tradizione pugliese alla nostra capacità di fare innovazione».

«Durante questa riunione – ha aggiunto Emiliano - è stato riconosciuto da più parti il grande salto di qualità fatto dalla Puglia negli ultimi 15 anni in tanti settori. E abbiamo rivisto un po' di rassegna ricordando che nel 2004, l'ultimo anno di Fitto presidente, il turismo in Puglia è crollato del 10%, per dichiarazione della stessa Confindustria. Fitto è stato un flop totale in tutte le sue funzioni: sanità, infrastrutture, nel rapporto con i sindaci, nel rapporto con i cittadini. Noi abbiamo ribaltato la piramide, ascoltando la società pugliese, delle periferie, dei luoghi difficili e del disagio. Quando sbagliamo, lo ammettiamo, restando sempre al servizio della Puglia. Noi non torniamo indietro a chi, appunto, racconta balle senza aver mai concluso niente».