Scalfarotto: «Sono per la legalizzazione della cannabis»

BARI - «Aderisco al progetto Meglio Legale, una campagna pubblica per la legalizzazione della cannabis che tenta di inaugurare un cambio di passo, culturale e politico, rispetto all’approccio repressivo degli ultimi anni. La lotta alle mafie è un elemento cardine della nostra nuova idea di Puglia. Per combatterle concretamente, è quindi assolutamente necessario demolire il monopolio detenuto sul traffico delle droghe leggere, che toglierebbe loro una consistente fetta dei guadagni e del potere che si sono conquistate nel nostro territorio». Così in una nota Ivan Scalfarotto, candidato di Iv, Azione e +Europa alla presidenza della Regione Puglia.

«Con la legalizzazione delle droghe leggere, un provvedimento che mi vede favorevole - ha aggiunto Scalfarotto - possiamo infatti allo stesso tempo dare un colpo alle mafie, liberare il sistema giudiziario da provvedimenti inutili, far risparmiare lo Stato e favorire le opportunità di impresa nel settore. Approvo quindi l’intenzione di avviare, finalmente, un dialogo istituzionale serio e scevro di pregiudizi sul tema, che favorisca la costruzione di un’opinione pubblica consapevole e correttamente informata, affinchè all’ipocrisia dei nostri tempi si sostituisca un approccio onesto e responsabile».