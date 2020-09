Regionali 2020, Scalfarotto contro Vendola: «Mi stupisce il suo appoggio a Emiliano»

BARI - «È stato bello risentire Nichi Vendola parlare di politica e di Puglia. È stato ancora più bello sapere che si schiera al nostro fianco nella battaglia, a tutela della democrazia, per il NO al referendum. D’altronde, io e Nichi siamo accomunati da una certa vicinanza su molti temi: dall’ambiente, fino ai giovani, passando per le nostre battaglie sui diritti civili. Mi stupisce, quindi, che abbia deciso di sostenere una persona distante anni luce dal suo modo di fare politica quale è Michele Emiliano. Vendola infatti indica perfettamente ciò che rappresenta Fitto - «un viceré senza idea di futuro» - ma non si accorge di quanto, invece, anche Emiliano aderisca perfettamente a quella definizione: due facce della stessa medaglia populista». Lo afferma in una nota il candidato presidente di Italia Viva alle Regionali pugliesi, Ivan Scalfarotto, riferendosi all’intervento fatto ieri dell’ex governatore pugliese nel corso degli stati generali della Cgil Puglia. «L'enorme eredità che Nichi Vendola ha lasciato alla regione Puglia - conclude Scalfarotto - merita di essere gestita da persone più serie e capaci, che ne condividano idee e visione, sogni e speranze».