Regionali in Puglia, Fitto: «I sondaggi ci danno in ampio vantaggio su Emiliano»

BARI - In Puglia «c'è grande voglia di cambiamento. Le persone sono stanche di una regione che non funziona, dopo quindici anni di governo del centrosinistra che ha moltiplicato le poltrone senza risolvere nemmeno uno dei problemi delle imprese, dei giovani e degli anziani». Lo afferma il candidato presidente alla regione Puglia, Raffaele Fitto, in una nota in cui definisce «incoraggianti» gli esiti di alcuni sondaggi pubblicati in questi giorni che lo danno in vantaggio sull'avversario del centrosinistra, Michele Emiliano e dai quali emergerebbe che «settori interessanti del PD - dice - stiano convergendo» su di lui.

«Tutti elementi importanti che però - afferma - non devono distrarci dal nostro obiettivo, che è quello di far conoscere a quante più persone possibili la nostra proposta per la Puglia, che è concreta e guarda ai veri problemi della regione. Per questo non ci fermiamo, ma anzi nei prossimi giorni incrementeremo il numero di incontri sul territorio, che sono occasioni straordinarie per entrare ancora di più in profondità al cuore della Puglia».