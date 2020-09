Regionali Puglia, la rabbia di Conca: «Io escluso da confronto con altri candidati»

BARI - «Io sono l’unico imprenditore tra i candidati presidente. Eppure ci sono alcune associazioni di categoria che hanno un approccio alle prossime elezioni regionali da stigmatizzare. Si ergono a rappresentanti di settori fondamentali per il territorio ma alla fine si fanno portavoce di se stessi e dei propri interessi». Così il candidato alla presidenza della Regione Puglia Mario Conca, per la lista Movimento Cittadini Pugliesi, commenta l’incontro, organizzato da Confindustria e previsto per la settimana prossima, con alcuni dei candidati alla presidenza della Regione Puglia. «All’incontro - lamenta - sono stati invitati solo quattro candidati su otto tra cui il sottoscritto. In questo modo non mi sembra si possa configurare un confronto equo. Una situazione che, peraltro, si è verificata qualche giorno fa anche con la Coldiretti quando, similarmente, erano stati invitati ad un dibattito organizzato dall’Associazione di categoria proprio gli stessi candidati chiamati all’incontro di Confindustria. Ovviamente chiunque è libero di fare ciò che più gli aggrada ma aprire il dialogo a tutte le parti in gioco sarebbe stato più appropriato e degno di completezza».