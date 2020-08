Presunta combine Picerno-Bitonto nel 2019: ecco le richieste della Procura

Presunta combine Picerno-Bitonto del 2019 serie D, ecco le richieste della Procura. Bitonto e Picerno: esclusione dal campionato di serie C; Potenza: 1 punto di penalizzazione; Anaclerio: 2 anni e 10.000 euro di ammenda; Patierno, Picci e Montrone 1 anno e 8 mesi e 15.000 euro di ammenda; De Santis Vincenzo, De Santis Nicola, Rossiello e Mitro: 5 anni e preclusione; Fiorentino e Turitto: 4 anni; Costituiti come terzi Rende, Foggia e Audace Cerignola. In serata, dopo la parola delle difese, dovrebbe esserci il primo verdetto, il 7 settembre dovrebbe svolgersi l'udienza di appello.