Coronavirus, due stazioni dei carabinieri in Basilicata premiate per assistenza durante lockdown

I comandanti di due stazioni dei Carabinieri della Basilicata, una del Potentino e una del Materano, riceveranno una pergamena come riconoscimento «per le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione lucana durante l’emergenza sanitaria».

La cerimonia è in programma il 3 settembre, a Matera. I due comandanti di stazioni che riceveranno la pergamena lo faranno "in rappresentanza di tutti i comandanti di stazione, uno per provincia, prescelti tra i Comuni in cui l’Arma costituisce unico presidio delle Forze dell’Ordine e dove si è concretizzata l'immediata espressione di vicinanza dello Stato verso il cittadino in termini di solidarietà, protezione e coesione sociale».

Il riconoscimento è il frutto di un’iniziativa del presidente della provincia di Matera, Piero Marrese, e del presidente dell’Anci di Basilicata, Salvatore Adduce, «a nome dei presidenti delle due Province lucane e del sindaci della Basilicata, quale segno di sentito ringraziamento per il lavoro, l'impegno, la disponibilità e la professionalità profusi dai Carabinieri delle Stazioni nell’affrontare la grave emergenza sanitaria che ha colpito il territorio lucano».