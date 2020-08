Boccia: «Attendiamo proposte. La Puglia non torni agli anni bui»

«Oltre il centrosinistra c'è solo il centrodestra e le proposte di Fitto presidente i pugliesi le conoscono già perché ha già governato. I risultati? Basta andare sui libri per capire». Il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia, impegnato a Taranto per la Stato-Regioni dedicata alla riaperture delle scuole, non ha perso l’occasione per lanciare endorsement a favore del ricandidato governatore Michele Emiliano, assediato a sinistra da renziani e (parte dei) Cinque Stelle e a destra da una coalizione che attorno allo sfidante Fitto ha ritrovato l’unità perduta.

«Gli ultimi 15 anni che hanno consegnato la Puglia alla storia anche positiva del nostro Paese sono quelli del centrosinistra e gli anni precedenti a quelli sono stati gli anni del governo Fitto, anni difficili, bui - sottolinea Boccia - che sono sotto gli occhi di tutti. Ho visto che i leader del centrodestra sono venuti in Puglia: noi li accogliamo sempre a braccia aperte, non abbiamo parole ostili contro di loro e vorrei che leggessero anche loro la storia. Basta andare in giro per capire le condizioni in cui è la Puglia e se si fanno raccontare com'era la Puglia 20-25 anni fa capiranno meglio come ha governato il centrodestra in questa regione». Quindi l’affondo sugli avversari (grillini compresi): «Capisco la campagna elettorale, capisco - ha proseguito - le polemiche. Mi piacerebbe vedere qualche proposta in più, leggo solo critiche distruttive. Mi piacerebbe capire quali sono le proposte. Le proposte del Partito democratico e di Michele Emiliano sono chiare». «Io penso - ha aggiunto Boccia - che se la Puglia è una delle regioni-modello del Mezzogiorno, una delle regioni simbolo del riscatto del Mezzogiorno ed è stata in questi mesi una delle Regioni meglio amministrate nella gestione del Covid, il risultato sia ascrivibile alla classe dirigente di questi anni. Michele Emiliano è stato il simbolo di questa classe dirigente. Se la Puglia è quella che è, il merito è di Emiliano e della classe dirigente e dei tanti pugliesi che hanno creduto in questi 15 anni di governo del centrosinistra in una Puglia migliore, in una Puglia diversa». La Puglia, ha osservato ancora Boccia, «deve andare ancora avanti: transizione energetica, Ilva verde, industria e tecnologia che vanno a braccetto, scuola, tanti investimenti in ricerca. Il Politecnico è diventato un’eccellenza, le Università pugliesi dall’Aldo Moro passando per Taranto, il Salento, Foggia, sono delle eccellenze riconosciute. Questa è la Puglia. Abbiamo problemi che dobbiamo affrontare tutti insieme anche in agricoltura, la sanità va rafforzata ancora di più e mi piacerebbe parlare di futuro». «Nella tempesta Covid il presidente Emiliano è stato un “comandante” molto capace che ha portato la nave Puglia nel porto sicuro della sicurezza sanitaria, e questo glielo riconoscono tutti. Questa regione - secondo Boccia - ha ancora bisogno di una guida sicura come la sua».

Il governatore, intanto, fa tappa a Bisceglie per un sopralluogo sulla spiaggia attrezzata, di recente realizzazione, dove sono allestiti supporti per disabili. «Il mare della Puglia è il più bello di Italia non solo perché è il più pulito ma anche perché lo abbiamo reso accessibile a tutti. Apposite passerelle consentono di entrare facilmente in acqua con specifiche sedie a rotelle: le passerelle sono state finanziate dalla Regione - ha detto - così come l’acquisto di centinaia di sedie job. Queste opere sono state realizzate in tutte le spiagge libere dei Comuni costieri della Puglia che ne hanno fatto richiesta. Qui a Bisceglie - ha aggiunto - la struttura è stata allestita con materiali ecocompatibili e amovibili. Un sistema di piattaforme e rampe consente l’accesso al mare e l’ausilio di sedie job è assicurato da personale dedicato. La spiaggia è dotata di supporti, passamaneria e accessori utili al raggiungimento della battigia e non manca un’adeguata segnaletica. Nelle vicinanze un’ampia area parcheggio dotata di posti riservati a persone con disabilità».