Regionali 2020, Renzi e Calenda a Bari il 12 settembre per sostenere Scalfarotto

BARI - «Sono davvero molto contento di annunciare che sabato 12 settembre Carlo Calenda e Matteo Renzi saranno a Bari per appoggiare la mia candidatura alla presidenza della Regione Puglia». Lo dichiara Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri e candidato alla presidenza della Puglia per Italia Viva, Azione, +Europa, Volt, Pli e Ali. «Avere Carlo e Matteo insieme a sostenere le ragioni di una candidatura riformista ed europeista alla guida della Puglia è un passaggio fondamentale per sottrarre una regione fondamentale per il nostro Paese al populismo e al sovranismo e restituirla alla politica migliore», ha concluso Scalfarotto.