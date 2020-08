Puglia, Conca (Cittadini pugliesi): «Negato farmaco a dializzati in cura in strutture private»

BARI - «Per la Regione Puglia i pazienti dializzati nelle strutture private, evidentemente, sono cittadini di serie B rispetto a coloro che vengono curati nelle strutture pubbliche».

Così Mario Conca, candidato alla presidenza della Regione Puglia con la lista civica Cittadini Pugliesi, denuncia dei presunti disservizi. Secondo Conca, ai pazienti che sono in cura nei centri privati «è negata la somministrazione del farmaco Parsabiv, un medicinale usato per portare a livelli di normalità i valori di paratormone, così, poi, da ridurre significativamente conseguenze a livello osseo. Da anni - dice - vengono avanzate richieste per un accordo con il Sistema sanitario regionale affinché farmaci come il Parsabiv abbiano copertura anche nelle cliniche private, ma, alla fine, gli iter si bloccano da qualche parte, lì nel diabolico meccanismo burocratico regionale e locale. Questo anche grazie all’assenza di un assessore alla Sanità e a causa di un dipartimento della Salute che non coordina come dovrebbe».