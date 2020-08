Puglia, escalation furti mandorle: «Fenomeno insopportabile»

BARI - «La situazione dei furti di mandorle che affligge da tempo la nostra agricoltura sta diventando insopportabile, nelle campagne del Barese, tra Palo, Grumo, Toritto e Sannicandro. Ho raccolto l’allarme lanciato da Coldiretti e rivolto un appello al prefetto e alle forze dell’Ordine a mobilitarsi per garantire l’incolumità dei proprietari e dei contadini»: lo dichiara il presidente del Consiglio regionale pugliese Mario Loizzo.

E lo stesso Loizzo aggiunge: «Pesanti e allarmanti gli episodi denunciati. Bande di predatori di mandorle, armati e incappucciati, non esitano a irrompere sui luoghi della raccolta, aggrediscono i proprietari, intimano ai presenti di allontanarsi per depredare indisturbati. In questo modo trasformano il furto in una rapina aggravata e dimostrano una spavalderia delinquenziale inaccettabile, che va contenuta e repressa. Non è possibile aggiungere ai tanti problemi degli operatori agricoli anche la pressione criminale di autentici banditi. Questa escalation - conclude - della criminalità nei campi va bloccata sul nascere».