Il PD Puglia svela la lista per le Regionali: «22 donne su 49 candidati»

BARI - Ci sono 22 donne tra i 49 candidati al Consiglio regionale pugliese del Pd alle prossime regionali di settembre. Le liste sono state presentate questa mattina, a Bari, da Marco Lacarra, segretario regionale del Partito democratico: «Abbiamo superato il 40% previsto dal nostro statuto - ha commentato - l’impresa sarebbe stata fare 50 e 50 ma non ci siamo riusciti davvero per poco. Sarà un nuovo obiettivo avere più donne che uomini nelle prossime competizioni elettorali».

L’eurodeputata Elena Gentile sarà capolista a Bari e Lecce. Confermata la presenza a Bari anche dello scrittore Leonardo Palmisano; dell’attuale presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo; del consigliere politico del governatore Michele Emiliano, Domenico De Santis; dell’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini e di Francesco Paolicelli (vicino al sindaco di Bari, Antonio Decaro).

Non c'è invece nella Bat il nome dell’attuale consigliere regionale Sabino Zinni mentre a Brindisi c'è la riconferma per Fabiano Amati. In lista anche Carmelo Grassi, direttore del teatro Verdi; Maurizio Bruno, ex sindaco di Francavilla Fontana; Antonella Tateo, vicesindaca di Carovigno e Marialuce Rollo, assessora di Cellino San Marco.

A Foggia compaiono i nomi dell’assessore Raffaele Piemontese e del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Paolo Campo; a Taranto quelli dei consiglieri regionali Michele Mazzarano e Donato Pentassuglia, oltre ad Anna Rita Palmisani, Lucio Lonoce, Anna Sgobbio, Enzo Di Gregorio, Lucia Pompigna. A Lecce in campo anche a Sergio Blasi, consigliere regionale uscente; e Loredana Capone, assessora regionale al Turismo. Nella Bat riconferma per l'ex assessore all’Ambiente, Filippo Caracciolo, e per il consigliere Ruggiero Mennea.